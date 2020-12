Tunnettu muusikko kuoli Vaasassa, poliisi tutkii tappoa – miestä ja naista vaaditaan vangittavaksi tänään

Rikos tapahtui joulukuun 25. päivän yönä Vaasan Gerbyssä sijaitsevassa yksityisasunnossa. Uhrina on keski-ikäinen mies, ja epäiltyjä on otettu kiinni. Muuta poliisi ei ole rikokseen liittyen paljastanut.

On ilmeistä, että vangitsemisvaatimukset liittyvät juuri muusikon surmaan. Julkisten diaaritietojen perusteella vangitsemista vaativa poliisi on sama, joka on tutkinut Gerbyssä tapahtunutta henkirikosta. Niin ikään rikoksen epäilty tapahtuma-aika ja rikosnimike täsmäävät.