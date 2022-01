Tämä helppohoitoinen tukkamalli tulee "ryminällä takaisin muotiin" – vuoden 2022 isoin hiustrendi on "bixie"

Metro on ennustanut vuoden 2022 suurimmaksi hiustrendiksi bixietä. Se on kahden suositun hiustyylin, eli polkan ja lyhyen tukkamalli pixien yhdistelmä. Viime vuonna suosiota nostivat takatukkamaiset ja sotkuiset hiustrendit, mutta vuoden 2022 bixie on edeltäjiänsä selkeästi hillitympi ja ajattomampi tyyli.