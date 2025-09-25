Pekka Pouta ennustaa "tipattoman putken" kestävän jopa yli viikon.

Viikonloppuna on erittäin otollinen hetki lähteä retkelle, tuumaa MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.

Tästä alkaa nimittäin kuiva kausi. Kun katsoo ensi viikon kuukausiennustetta, on se selvästi keskimääräistä kuivempi koko etelä- ja keskiosassa maata aina pitkälti Pohjois-Lappiin asti.

– Ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa tipaton putki on jopa viikon mittainen tai yli, saattaa kestää vielä paljon kauemminkin.

Kuivan putken syynä korkeapaine

Syynä on korkeapaine, joka on siirtymässä Etelä-Ruotsista viikonlopuksi Suomen ylle.

– Kun katsoo ensi viikkoa, korkeapaine pitää pintansa ainakin alkuviikon. Osa ennustemalleista tuo ja päästää jonkinlaisen sateen loppuviikosta Suomen ylle, mutta aika heikosti.

Ensi viikosta on siis tulossa selvästi keskimääräistä kuivempi ja lämpöisempi. Sen jälkeen kuukausiennuste päästää korkeapaineen vähän etelämmäksi ja silloin saattaa tulla hieman sateita Suomen ylle.

