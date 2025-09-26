Hurrikaani Gabriellen rippeet saattavat antaa uutta vauhtia Välimeren alueen väistymässä olevalle matalapaineelle.

Välimeren alueelle ensi viikolla matkaavien on syytä pakata sateenvarjot matkalaukkuun mukaan, sillä hurrikaani Gabriellen rippeet ovat antamassa uutta vauhtia väistymässä olevalle matalapaineelle.

Vanha matalapaine saattaa rippeiden myötä pyörähtääkin Italian seutuville ja lähteä uudelleen voimistumaan.

– Aika hurjalta näyttää loppuviikko Etelä-Italiassa ja Balkanilla, että jos joku on lähtenyt Suomesta etsimään kesän jatkoa Italia–Kreikka-osastolle, niin voi vähän pettyä, meteorologi Pekka Pouta kertoo.

Atlantilla reilu viikko sitten muodostunut hurrikaani Gabrielle on perjantaina pyyhkäissyt Azoreiden ja Madeiran ylitse.

Nyt sen rippeet ovat matkaamassa kohti Portugalin rannikkoa, jossa se muuttuu trooppiseksi myrskyksi ja lopulta trooppiseksi matalapaineeksi.

Ensi viikon sateet Välimeren alueella eivät ole kuitenkaan kiveen hakattuja.

– Kun vanhan matalapainepyörylän käyttäytyminen yhdistetään hurrikaanin jämiin, niin ennusteeseen liittyy aika paljon epävarmuuksia, sanoo Pouta.

