Tältä näyttää Suomesta löytynyt tieteellekin uusi kärpäslaji: "Vanhat metsät kätkevät yhä sisäänsä täysin tuntematonta lajistoa"

Metsähallituksen hyönteiskartoituksissa on löytynyt kolme tieteelle uutta kärpäslajia. Uusien lajien lisäksi on havaittu ainakin 15 kärpäslajia, joita ei ole Suomessa ennen tavattu.

Löydöt on tehty vuosina 2018 ja 2021 Beetles Life -hankkeessa kerätyistä näytteistä, joiden määritystyö on saatu päätökseen tänä vuonna. Uusia lajeja havaittiin Lieksan Ruunaassa, Ilomantsin Pönttövaarassa, Kuhmon Ulvinsalossa ja Hämeenlinnan Evolla.

– Uudet lajit ovat osoitus siitä, että jopa Suomen vanhat metsät kätkevät yhä sisäänsä täysin tuntematonta lajistoa, vaikka Suomen lajisto onkin maailman parhaiten tunnettujen joukossa, kertoo suojelubiologi Sampsa Malmberg Metsähallituksen Luontopalveluista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Metsähallituksen tiedotteen mukaan osa löydetyistä lajeista on voinut elää Suomessa jo pitkään ilman, että niiden olemassaolosta on tiedetty. Osa lajeista on saattanut levitä Suomeen hiljattain, mutta asiasta ei ole varmaa tietoa.

Pyydyksistä on löydetty myös kymmeniä sellaisia hyönteisiä, joista aiemmin oli tiedossa vain 1–5 havaintoa Suomessa. Näin on saatu lisää tietoa lajien levinneisyydestä ja esiintymisestä. Yllättäviä kärpäslajeja voi tulla ilmi vielä lisää hankkeen aikana, sillä hyönteisten pyynti on jatkunut myös päättyneenä kesänä.

Tutkimuksilla arvioidaan uhanalaisuutta

Beetles Life -hankkeessa tehtävien hyönteiskartoitusten tarkoituksena on kerätä tietoa erityisesti vanhojen metsien ja metsäpaloalueiden lajistosta. Kartoituksista saatavilla tiedoilla voidaan Metsähallituksen mukaan edistää esimerkiksi lajien uhanalaisuuden arviointia. Uhanalaisuuden arviointi on kuitenkin hankalaa monien hyönteisten kohdalla, koska niistä on olemassa liian vähän tietoa.