Turkulaistutkijat löysivät tänä vuonna 81 uutta eläinlajia – "Kilpailua luontokatoa vastaan"

Löydetyt lajit kuuluvat hyönteisiin, hämähäkkeihin ja lukkeihin. Uudet lajit ovat löytyneet esimerkiksi Brasiliasta, Ecuadorista, Iranista, Kiinasta ja Perusta. Turun yliopiston mukaan biodiversiteettiyksikkö on tänäkin vuonna noussut maailmassa eniten eläinlajilöytöjä tekevien tutkimuslaitosten joukkoon.

Vuosisatojen aikana on nimetty noin kaksi miljoonaa lajia, mutta maapallolla saattaa elää jopa kymmeniä miljoonia lajeja. Erityisen huonosti tunnettuja eliöryhmiä ovat esimerkiksi niveljalkaiset ja sienet. Tieteelle tuntemattoman lajin löytyminen on ensiaskel sen elintapojen ymmärtämisessä ja lajin suojelussa.

Sääksjärven mukaan lajien löytymisellä ja nimeämisellä on kiire.

– Jokaisella lajilla on takanaan pitkä kehityshistoria, mutta ihmistoiminnasta johtuen ne ovat usein vaarassa hävitä nopeasti. On ikävää ajatella, että moni löytämistämme lajeista saattaa hävitä lähivuosien aikana. Tämä työ on sananmukaisesti kilpailua luontokatoa vastaan, Sääksjärvi arvioi.