Tältä näyttää remontoitu Helsingin Kulttuuritalo – näin Alvar Aallon käsiala elää talossa edelleen

Vuonna 1958 pääosin talkootyönä valmistunut Helsingin Kulttuuritalo, tai tuttavallisemmin Kultsa, on jälleen auki. Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemaan taloon tehtiin laaja remontti.

Kulttuuritalo on suojeltu toimintaa myöten, eli sen pitää säilyä kokoontumistilana. Jatkossa Kulttuuritalo muuttuu perjantaisin ja lauantaisin elektronisen tanssimusiikin klubiksi. Lisäksi paikalla järjestetään konsertteja.

Suojeltu sali aukeaa

Sali on ollut suljettuna yleisöltä viimeiset 14 vuotta.

Aallon suunnittelema elokuvateatterin kalteva lattia lepää uuden lattian alla. Paikalla on myös uusi katto, kertoo Kulttuuritalon toimitusjohtaja Emilia Mikkola .

Mikkola muistuttaa, että kaikki on palautettavissa, jos tilasta halutaan tehdä elokuvateatteri.

Aallon suunnitelma tiiliä myöten

Kulttuuritalon vessoissa on näkyvällä paikalla ripaus vanhaa elokuvateatteria. Seinässä on projisointiluukut, joista on suora näkymä tanssilattialle.