Tältä näyttää Kansallisteatterissa kolmen vuoden suurremontin ja lukuisten vaikeuksien jälkeen – "Yleisön ei tarvitse enää tukehtua"

Kansallisteatterin liki kolme vuotta kestänyt saneeraus on valmistunut. Pieni näyttämö on tuotu viimein nykyaikaan ja taloon on valmistunut kaksi aivan uutta teatterisalia. Katutasoon avautuu 50-luvun henkinen ravintola – samalle paikalle, jossa näyttelijät aikoinaan juhlivat aamuun niin kauan kuin laskun maksajia riitti.