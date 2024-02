Suomalaisnuoret hurmasivat maailmankuulussa konserttihallissa

– Hain musiikkiluokalle ekalla luokalla ja siellä oli viisi instrumenttia valittavana ja yksi niistä oli kantele ja se sieltä valikoitui. Siinä on tosi kaunis soundi ja sillä voi tehdä paljon eri tyyppistä musaa. Tykkään siitä, Anttila kertoo MTV Uutisille.



Itä-Helsingin musiikkiopisto sai poikkeuksellisen esiintymiskutsun kansainvälisen musiikkikilpailun johtajalta ja soittajaksi valittiin koulun seitsemän lahjakasta nuorta. Esiintymisiä järjestettiin viikonvaihteessa kahden päivän ajan ja jännitystä kevennettiin hengittäen ja tanssien.



– Olin hyvin vaikuttunut koulun opetuksen tasosta, opettajat ovat mielettömiä ja oppilaat fantastisia. Koulun rehtori Minna-Maria Pesonen kysyi, mitä haluan kuulla ja sanoin, että suomalaista musiikkia. Rakastan kanteletta ja nyt he ovat täällä, Crescendo International Competisionin johtaja Alex Babayev iloitsee.



Carnegie Hall on kiistatta yksi arvostetuimmista New Yorkissa ja maailmankuulu. Paikallisten musiikin opiskelijoiden keskuudessa konserttipaikasta kuuluu sanonta tai leikinlasku, joka kuuluu vapaasti käännettynä näin:



– Miten löydät perille Carnegie Halliin?