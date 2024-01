Poliisi sulkisi hankalimmat lapset laitoksiin – lastenkodissa asunut Maya kertoo, miksi näin ei pitäisi tehdä

– Legendaarisin on, kun kaveri teki lakanoista köyden ja tuli alas tokasta vai kolmannesta kerroksesta niiden lakanoiden avulla niin kuin jossain piirretyissä, Waitara naurahtaa.

Moni karkaa nähdäkseen ystäviään

– Mitä itse muistan ja mitä olen nähnyt ja kuullut, niin pelätään seuraamuksia. Nuoret myös puhuvat rangaistuksista, vaikka on laitonta käyttää rangaistuksia sijaishuollossa. Pelätään, rajoitetaanko vaikka liikkumisvapautta pitkäksi aikaa, tai, jos ei päästä näkemään pitkään aikaan kavereita.

– On helpompi vaan jäädä hatkaan kuin palata ja kokea seuraamukset, Waitara kertoo.

Waitara: Laitokseen sulkeminen ei auta

Poliisin mukaan suurin osa rikoskierteessä olevista alaikäisistä on sijoitettuna. MTV:n Rikospaikan haastattelussa Helsingin rikospoliisin päällikkö Markku Heinikari ehdottaakin, että vakavassa rikoskierteessä oleville tulisi saada suljettuja laitoksia.

– Jos on jo hatkassa ja siellä tekee rikoksia tai on rikosten uhri, on ihan älyttömästi traumaa ja monia asioita, mitä pitäisi lähteä purkamaan eri tavalla kuin sulkemalla jonnekin, Waitara kuittaa.