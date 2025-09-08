Tältä näyttää "laillisen dopingin" käyttö – nämä ovat riskit

Hajusuolan väitetään tehostavan suorituskykyä.
Hajusuolaa eli ammoniumkarbonaattia käyttävät muun muassa nyrkkeilijät, painonnostajat ja amerikkalaisen jalkapallon pelaajat. Hajusuolan väitetään nostavan suorituskykyä. Hajusuolaa myydään Suomessa "laillisena douppina" eri muodoissa, kuten nesteinä, kapseleina ja jauheina.
Hollantilainen painonnostaja Guillaume Ariës käyttää hajusuolaa, joka on alun perin kehitetty tajuttoman herättämiseen. Hän uskoo aineen tehostavan treenausta kilpailuja varten.
– Ammonium saa silmät vetistämään. Se on kuin ammoniakki on kuin läimäys kasvoihin: “Anna mennä!", hän kertoo uutispalvelu Enexin haastattelussa.
Suomessa A-klinikkasäätiö muistuttaa, että ammoniakki voi emäksisenä aineena vaurioittaa silmiä ja syövyttää ihoa. Se voi myös ärsyttää nenää ja kurkkua.
– Hajusuola voi aiheuttaa huimausta ja pahoinvointia. Jotkut pyörtyvät, sanoo hollantilainen ensiapukouluttaja Lars van Driel.
Maailmalla monet nyrkkeilyliitot ovat kieltäneet hajusuolan käytön.
Hajusuolan väitetty teho suorituskyvyn parantajana jää tutkimustiedon mukaan kiistanalaiseksi. Harvakseltaan sen ei uskota olevan käyttäjälleen vaarallista, kerrotaan A-klinikkasäätiöstä.