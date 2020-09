Ihmiset eivät usko hengenvaaraan: Amazon myy edelleen teollista valkaisuainetta, jota jotkut juovat "ihmelääkkeenä" koronaan

Terveysviranomaiset ja lääkärit tuomitsivat tämän heti jyrkästi, ja Trump sanoi myöhemmin lausunnon olleen sarkasmia, mutta osa kansalaisista on jäänyt siihen väärään uskoon, että valkaisuaineella voi päästä eroon koronaviruksesta.

Ihmeparannuskeinona markkinoitua klooridioksidia sisältävää teollista valkaisuainetta myydään edelleen verkkokauppa Amazonissa kahdella eri tuotenimellä, kertoo The Guardian. Vaikka purkeissa lukee, että aine on tarkoitettu vain veden käsittelyyn ja että sitä ei ole tarkoitettu sisäiseen käyttöön, niin monet ihmiset keskustelevat sivuston kommenttiosiossa siitä, kuinka he juovat kyseistä ainetta.