Tältä näyttää, kun Hiski-herra harrastaa agilityä: "Kissan kannalta vähän kohtuutonta..."

Viiden jälkeen -ohjelma vieraili kissanomistaja Sari Toivolan luona ja tutustuivat tämän kissaan nimeltä Hiski, joka on ainakin omistajansa mukaan intohimoinen agilityn harrastaja. Sarin mukaan Hiski on kaikista hänen kissoistaan ihmisrakkain ja leikkisin. Sitä on agilityn kannalta helppo motivoida, koska se ottaa herkästi kontaktia ihmisiin.