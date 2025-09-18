Helsingin Hernesaaren satamaan rantautui harvinainen vieras tällä viikolla, kun USS Bainbridge ohjushävittäjä saapui sunnuntaina satamavierailulle.

MTV Uutiset pääsi tutustumaan 155 metriä pitkälle ja 18 metriä leveälle alukselle. Ohjushävittäjä on erikoistunut ilma-, pinta- ja sukellusvenetorjuntaan. Katso video esittelykierroksesta artikkelin alussa olevalta videolta!

Alus on parikymmentä vuotta vanha ja se tuli erityisen tunnetuksi vuonna 2009, kun se osallistui Somalian rannikolla rahtilaivan pelastusoperaatioon, joka oli joutunut merirosvojen kaappaamaksi. Myöhemmin tapahtumista tehtiin Tom Hanksin tähdittämä elokuva Captain Phillips.

Ohjushävittäjän miehistö koostuu 330 henkilöstä.

Myös puolustusministeri Antti Häkkänen vieraili USS Bainbridgellä, joka on varustettu juuri droonintorjuntaan suunnitellulla asejärjestelmällä.

Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjä USS Bainbridgen tämänviikkoisessa vierailussa Helsingin Hernesaareen saattoi nähdä sotilasliitto Naton symbolisen viestin droonisotaa käyvän Venäjän suuntaan. Bainbridge on varustettu uudenaikaisella droonintorjuntaan suunnitellulla Coyote-asejärjestelmällä.

– Maavoimat on käyttänyt Coyote-asejärjestelmää vuosien ajan, mutta me olemme laivaston ensimmäinen alus, johon se on asennettu, kertoi torstaina aluksella vierailleille toimittajille yhdysvaltalaisluutnantti Charles Loyack.

Luutnantti Charles Loyack Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjä USS Bainbridge -aluksella Helsingin Hernesaaressa 18. syyskuuta 2025.Lehtikuva

– (Droonit) ovat todella merkittävä muutos. Pelin henki on muuttunut. Merisodankäynti kehittyy pois suurista aluksista kohti pienempiä aluksia, jotka pystyvät torjumaan ja laukaisemaan drooneja.

Raytheonin valmistaman Coyoten ajatuksena on tehdä droonintorjunnasta halvempaa, sillä sen laukaiseminen maksaa vain murto-osan ilma- tai meritorjuntaohjuksen hinnasta, kertoo puolustusalan media Defence Industry Europe.

Häkkänen: Naton droonipuolustusta parannettava

Kustannustehokkuus droonien torjunnassa on puolustusalan kuuma peruna. Kun Puola ampui alas Venäjän massatuotantona halvalla valmistamia drooneja, siihen käytettiin kalliita hävittäjiä ja ilmatorjuntaohjuksia. Sitä ei pidetä kestävänä ratkaisuna sotatilanteessa, jossa rajan yli saattaisi tulla satoja drooneja kerrallaan.

– Naton piirissä on selvästi havaittu, että sodan ajan puolustusjärjestelyjä drooneja vastaan pitää merkittävästi parantaa. Se on yhteinen johtopäätös, ja Suomi on tehnyt tämän johtopäätöksen jo useita vuosia sitten, sanoo STT:lle yhdysvaltalaisaluksella vieraillut puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Häkkänen kertoo vierailleensa Bainbridgellä erityisesti nähdäkseen aluksen monipuoliset asejärjestelmät.

– Heillä on myös drooneihin liittyvä torjuntakyky oikein hyvä, ja sitä on tässä vähän tarkasteltu. Liittokunnan sisällä katsotaan nyt, mitä asejärjestelmiä drooneja vastaan on olemassa, Häkkänen sanoo.

Droonintorjunnan suunnittelua vaikeuttaa teknologian valtavan nopea kehitys, sanoo aluksella ministerin kanssa vieraillut Puolustusvoimien strategiapäällikkö, kenraalimajuri Sami Nurmi.

– Droonien kehitys on niin valtavan nopeaa, että jos hankit tänään jonkun laitteen, jolla sitä torjut, se voi olla muutaman viikon tai kuukauden päästä vanhentunut, Nurmi sanoo.

USA-yhteistyö "vahvempaa kuin koskaan"

Ministeri Häkkänen vakuutteli Suomen ja Yhdysvaltojen välisen puolustusyhteistyön olevan vankalla pohjalla.

– Kahdenvälinen puolustusyhteistyö Suomen ja Yhdysvaltojen välillä on nyt vahvempaa kuin koskaan. Yhteistyö puolustusministeriöidemme ja asevoimiemme vain syvenee kaikkien haarojen välillä, Häkkänen sanoi laivan kannella pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Häkkäsen otti vastaan aluksen päällikkö Ray Miller.

– Oli mukavaa, että miehistömme sai viettää muutaman päivän ansaitut vapaat täällä, ja nyt jatkamme suorittamaan operaatioita ja harjoituksia Itämerellä liittolaistemme kanssa, Miller sanoi.

USS Bainbridge jatkoi torstaina Itämerelle noin viikon kestävään yhteistoimintaan Suomen, Ruotsin ja Saksan alusten kanssa.

Tavoitteena hyvä Pentagon-suhde

Yhdysvallat uhkuu yhä ulkoista voimaa, mutta sisäisesti maa näyttää sitä hauraammalta, mitä pidemmälle presidentti Donald Trumpin toinen kausi jatkuu. Oikeistovaikuttaja Charlie Kirkin salamurhan jälkeen Trumpin tukijat ovat vainonneet vastustajiaan Kirk-kommenteista, ja hallinnon painostus sai yhdysvaltalaiskanava ABC:n hyllyttämään suositun juontajan Jimmy Kimmelin keskusteluohjelman.

Droonintorjunta-ase Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjä USS Bainbridge -aluksella Helsingin Hernesaaressa 18. syyskuuta 2025.Lehtikuva

Voivatko Yhdysvaltain sisäiset jännitteet äityä niin pahoiksi, että ne läikkyvät Natoon asti ja sitä kautta Suomen puolustukseen? Tätä puolustusministeri Häkkänen ei lähtenyt kommentoimaan.

– En lähde puolustusministerinä... minun tehtäväni on huolehtia Suomen puolustus- ja turvallisuusasioista ja pitää mahdollisimman hyvät suhteet Pentagoniin (Yhdysvaltain puolustusministeriö). Mitä Yhdysvaltojen sisäisessä liikehdinnässä tapahtuu... eri vuosikymmeninä Yhdysvalloissa on ollut aika rajuakin turbulenssia, on ollut rotumellakoita ja kaikkea 60- ja 70-luvulla. En tiedä, onko sellaista tulossa enemmän tai vähemmän, Häkkänen sanoo.