Arkkitehtuuri- ja designmuseon odotetaan avautuvan Eteläsatamassa 2030.

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseorakennuksen suunnittelukilpailun voittajaksi on valittu yksimielisesti suunnitelma nimeltä Kumma. Suunnitelman tekijä on JKMM Arkkitehdit.

Uusi rakennus on suunnitteilla Helsingin Eteläsataman Makasiinirantaan. Kaksivaiheisessa kansainvälisessä kilpailussa on etsitty suunnitelmaa noin 10 000 neliömetrin kokoisen museorakennuksen toteuttamiseksi.

Finalistiesittelyn mukaan Kumma-suunnitelmassa museorakennus on tiivis ja matala, minkä ansiosta tärkeitä näkymiä Tähtitornin puistosta Kauppatorille ja Katajanokalle säilyy.

Mittasuhteita kehutaan kauniiksi, ja lisäksi suunnitelma saa kiitosta siitä, että rakennukseen pääsee sekä Kauppatorin että Laivasillankadun puolelta niin, että pohjakerroksen näyttelytila avautuu kävijöille heti sisälle tultaessa.

Arkkitehtitoimiston mallikuva museon sisätiloista.JKMM Architects

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon odotetaan avautuvan Eteläsatamassa 2030.

Anonyymiin kilpailuun hyväksyttiin yli 600 ehdotusta. Muut finaalissa mukana olleet ehdotukset olivat Moby, Tau, Tyrsky ja City, Sky and Sea.

Voittaja julkistettiin kutsuvierastilaisuudessa Helsingissä. Tapahtuma lähetettiin myös livestriiminä Helsinki-kanavalla.

Finalistit esillä näyttelyssä

Finalistiviisikko julkistettiin viime joulukuussa, ja sen jälkeen finalistit kehittivät ehdotuksiaan niin tuomariston antaman kuin muutoin kerätyn palautteen perusteella.

Lokakuussa Arkkitehtuuri- ja designmuseossa avautuu kilpailun antia esittelevä Torille!-näyttely, jossa esitellään kaikki finalistit.

Voittajan valinnan jälkeen alkaa jatkokehitysvaihe, jonka aikana konseptia ja rakennusta on määrä kehittää yhteistyössä museon käyttäjäryhmien kanssa. Finalisteja esittelevän näyttelyn yleisö voi antaa palautetta ja ideoita.

Valtio ja kaupunki pääomittamassa

Uuden museorakennuksen toteutuksesta vastaa Suomen valtion ja Helsingin kaupungin museohanketta varten perustama kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy ADM.

Museon toiminnasta vastaa Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön omistama osakeyhtiö AD-museo, johon aiemmat Designmuseo ja Arkkitehtuurimuseo kokoelmineen ovat jo yhdistyneet.

Valtio on sitoutunut Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön pääomittamiseen yhteensä 60 miljoonalla eurolla, ja Helsingin kaupunki on päättänyt pääomittaa vastaavan summan.

Säätiön on kerättävä yksityisiltä pääomittajilta vähintään 30 miljoonaa euroa kaupungin ja valtion viimeiseen pääomalahjoituserään mennessä.

Samalle alueelle on aiemminkin kaavailtu merkittävää museoprojektia.

Nykytaiteen museo Guggenheimia kaavailtiin Etelärantaan 2010-luvulla pariinkin otteeseen, ja arkkitehtuurikilpailulle ehdittiin valita voittajakin. Suunnitelmat kuitenkin kuopattiin vuonna 2016.