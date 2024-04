Helsingin ytimeen nousemassa uusi, sadan miljoonan euron maamerkki – "Sukkien pitää pyöriä

Tuuli tuivertaa Helsingin Eteläsatamassa Makasiininrannassa paikalla, jolle käytiin kiivasta vääntöä Guggenheim-museosta vuosia sitten. Hanke tunnetusti hyytyi. Nyt tilanne on kuitenkin toinen.

Ensimmäinen vaihe päättyy elokuussa. Tuomaristo valitsee 3–5 ehdotusta toiseen vaiheeseen ja kilpailun voittaja ja toteutettava suunnitelma julkaistaan syyskuussa 2025. Tavoite on, että uusi kansainvälisen huipputason museo avautuisi kuuden vuoden kuluttua vuonna 2030.

– Se on meidän tavoiteaikataulumme tällä hetkellä. Tänään on avattu kilpailu, kilpailun tulokset saadaan syyskuussa 2025, ja jos kaikki menee hyvin, niin tässä voisi jo 2027 lapio mennä maahan, sanoo Kaarina Gould Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön toimitusjohtaja ja projektin hankejohtaja.

– Sitoutuminen ja rahoituspohja on jo vahva, että eiköhän tämä tästä mene eteenpäin.

Sadalla miljoonalla elämää keskustaan

Julkinen puoli eli kaupunki ja valtio pääomittavat museosäätiötä 60 miljoonalla eurolla. Lisäksi säätiö kerää yksityisiltä tahoilta vähintään 30 miljoonaa euroa: tästä on vahvistunut Jane ja Aatos Erkon säätiöltä merkittävä 20 miljoonan potti, ja lopuistakin on neuvottelut käynnissä – ehdollisia sitoumuksia on jo Suomen kulttuurirahastolta, Svenska Kulturfondenilta ja Saastamoisen säätiöltä.