Tältä näyttää ensimmäinen Titanicin koko hylystä tehty 3D-skannaus – mysteerien uskotaan selviävän kuvista

Titanicin hylky on maannut 3 800 metrin syvyydessä Atlantin valtameressä vuodesta 1912 lähtien.

Tuolloin yli 1 500 ihmistä menehtyi, kun laiva osui jäävuoreen neitsytmatkallaan Englannin Southamptonista Yhdysvaltojen New Yorkiin.

Aiemmin hylystä on saatu otettua vain yksittäisiä kuvia tietyistä kulmista. Nyt Magellan Ltd -yrityksen syvänmeren kuvantamismenetelmän ansiosta 3D-mallinnus on kaikkien nähtävillä.