Kuussa on happea koko maapallon väestölle sadaksituhanneksi vuodeksi – mutta sen hyödyntäminen vaatii kuussa melkoiset rakennustalkoot

Lokakuussa NASA ja Australian avaruushallinto lähettivät mönkijän kuun pinnalle keräämään kivinäytteitä, joiden avulla he toivovat löytävänsä lopulta keinon tuottaa hengitettävää happea.

Yleisestä harhakäsityksen mukaan kuulla ei ole ilmakehää. Sillä kuitenkin on ilmakehä, mutta se on todella ohut.

NASA:n viime lokakuussa julkaisemassa kuvassa on uusi raketti, joka lähettää astronautteja Kuuhun Artemis-lennoilla.

Space.com tiedesivusto uutisoi , että mönkijän avulla toteutetun tuoreen tutkimuksen mukaan kuussa kuitenkin on myös reilusti happea, mutta se ei ole hengitettävässä muodossa.

Happi on jumissa kuun regoliittikerroksessa. Regoliitti on kivestä ja hienosta tomusta syntyvä kerrostuma. Tutkijoiden arvion mukaan 45 prosenttia regoliittikerrostumasta on happea.