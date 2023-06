Tällainen on kadoksissa oleva Titanicin hylylle sukeltanut alus – ei istuimia, vessa peitetään verholla

Sunnuntaista asti kadoksissa ollut Titan-alus on yksi harvoja yksityisomistuksessa olevia piensukellusveneitä, jolla on mahdollista sukeltaa jopa 4000 metrin syvyyteen. Titanicin hylky makaa 3800 metrin syvyydessä.

Kuin pieni retkeilyauto

Sisätilojen osalta alus on ahdas ja tukalakin – sisätilaa on pituudeltaan vain noin 6,7 metriä, korkeutta 2,8 metriä ja leveyttä 2,5 metriä. Yhtiön mukaan aluksesta on verrattain hyvä katseluikkuna ulkopuolelle.

BBC:n ja CNN:n tietojen mukaan aluksessa ei ole penkkejä tai tuoleja, vaan matkustajien on istuttava risti-istunnassa lattialla. Tuhansien metrien syvyyksissä on erittäin kylmä, minkä vuoksi aluksen seinissä on jatkuva lämmitys. Valaistus aluksessa on hyvin vähäinen, sillä vain aluksen katossa on joitain lamppuja.