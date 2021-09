Tältä näytää jätteiden päälle rakennettu ulkoilualue Helsingissä – projekti maksoi yli 10 miljoonaa euroa

– Seisomme nyt jätteen päällä. Pinnassa on pilaantumatonta kamaa, Voltin kanssa huipulle kiivennyt massakoordinaattori Mikko Suomela toteaa viitoten jalkoihinsa.

Näin paljon rahaa kaatopaikan maisemointiin käytettiin

60-hehtaarisen alueen maisemointi-idea lähti liikkeelle vuonna 1996. Huipun sisällä on miljoonia kuutioita kaupunkirakentamisesta yli jäänyttä maa-ainesta.

Päälle on kasattu pintamaakerroksia.

– Kyllä tähän on reilu 10 miljoonaa euroa mennyt, mutta olemme pystyneet hyödyntämään todella hyvin Helsingin kaupunkirakentamisessa muodostuneita massoja, jotka olisi muuten jouduttu kärräämään reilusti kehä III:n ulkopuolelle.

– Käytännössä se on maksanut itse itsensä takaisin, Suomela sanoo.

Millaisia ponnistuksia kaatopaikan muuttaminen viihtyisäksi ulkoilualueeksi on vaatinut? Katso yllä olevalta videolta!

Myös eläimet ovat löytäneet paikkansa alueelta

Alueen kasvillisuus on sekä ihmisen että luonnon muokkaamaa. Ylikotilan mukaan kasveja on tuotu ja myös istutettu, mutta uusi elämä on saanut alkunsa myös kannoista ja juurenpätkistä.