Talousasiantuntijalta kovaa tekstiä valtion miljardien lisävelasta: "Hallitukselta on hämärtymässä, mitä on elvytys"

Hallitus pääsi eilen sopuun neljännestä lisätalousarvioesityksestään, joka on tasoltaan ennätysmäiset 5,5 miljardia euroa.

Lisäbudjetilla pyritään tukemaan talouden elpymistä koronakriisin jälkeen. Tuet suuntatuvat etenkin kunnille, koulutukseen ja lapsille kohdistettuihin palveluihin.

– Nyt näyttää siltä, että hallitukselta on hämärtymässä se, mitä on elvytys ja mitä on julkisen sektorin kasvattaminen, MTV:n Uutisaamussa vieraillut Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju toteaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kangasharjun mukaan uusimmassa paketissa on mukana myös julkisen sektorin kasvattamisohjelmaa, johon koko hallitusohjelma perustuu. Hänen mukaansa kyseessä ei suurelta osin olekaan varsinainen elvytyspaketti.

– Tässä tietysti on myös mukana näitä varsinaisia elvytystoimia niin kuin liikennehankkeita. Mutta sitten tässä jaetaan pysyvyysluonteisesti menoja hyvinvointipalveluihin, terveyteen, sosiaaliturvaan, sosiaalihuoltoon, koulutukseen, ja tällaisia menoja kun lisätään, niin niitä on hirveän vaikea myöskään ottaa pois, hän huomauttaa.

Paketissa liian vähän elvytystä

Kangasharjun mukaan paketissa on liian vähän elvytystä, joka kantaisi koronan aiheuttaman rotkon yli kuivalle maalle.

– Nyt tässä lisätään julkisia menoja pysyväisluonteisesti eli tässä on hämärtynyt se, että me voidaan niitä julkisen sektorin hyvinvointimenoja lisätä vasta sen jälkeen, kun meillä on pitkän aikavälin kasvu kunnossa, josta tulee pitkällä aikavälillä ne rahat näihin pysyväisluonteisiin menoihin. Nyt niitä menoja lisätään ennen kuin on minkäänlaista talouskasvua vielä näköpiirissä, Kangasharju selittää.

Kaiken kaikkiaan Suomen ottama yhteisvelka alkaa olla jo lähellä 20 miljardia euroa. Kangasharjun mielestä hallitus on toiminut tähän asti hyvin järkevästi talouden suhteen, mutta nyt se ottaa suuren riskin.