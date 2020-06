Valtiovarainministeri Kulmuni: Suomi on ottamassa yhteensä 18,8 miljardia euroa velkaa tänä vuonna – "Se on vakava paikka"

– Valtion velanotto [tänä vuonna] on tämän lisätalousarvion jälkeen 18,8 miljardia euroa. Se on vakava paikka. Se on erittäin paljon, Kulmuni sanoi.

Vastasi kritiikkiin menolisäyksistä

– Viime aikoina on kysytty paljon sitä, miten valtiolta löytyy nyt miljardeja euroja lisätalousarvioihin pitkin kevättä, kun aikaisemmin joka ikisestä menolisäyksestä on käyty varsin mittavia kamppailuja. Se on sen ansiota, että Suomessa on pidetty hyvää talouslinjaa, ja vastuullista talouspolitiikkaa on harjoitettu viime hallituskauden aikana. Niinpä meillä on markkinoilla luottoa ja liikkumavaraa myös velkaantua koronakriisin kaltaisessa tilanteessa.