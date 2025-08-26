Jättiuutinen tulossa: Valtteri Bottas kiusoittelee

Suomalainen F1-kuski Valtteri Bottas vihjailee mitä ilmeisimmin Cadillac-sopimuksellaan sosiaalisessa mediassa.

Bottaksen F1-kuljettajasopimuksesta Cadillacille on uutisoitu jo monessa mediassa viime aikoina. Sarjaan ensi kaudella tulevan yhdysvaltalaistallin virallista vahvistusta odotetaan tällä viikolla.

Bottas, 35, nosti aaltoja entisestään tiistaina sosiaalisessa mediassa julkaisemallaan kuvalla (alla), jossa hän surffaa puku päällään ja Yhdysvaltojen lippu kädessään. Tekstikentässäkin komeilee tähtilippu.

Cadillacin uskotaan luottavan kokemukseen ensi kaudella, sillä sen toisen kuljettajan on uutisoitu olevan 35-vuotias meksikolainen Sergio Perez.