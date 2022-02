Suomalainen Eero ei aio poistua Ukrainasta varoituksista huolimatta – pahinta on psykologinen sota: "Saattaa räjähtää, kun ihmisillä palaa pinna"

– Olen sen verran optimisti. Uskon, ettei tämä voi kärjistyä niin pahaksi kuin mitä on maalailtu, Talvitie kommentoi.

Talvitie kertoo, että ukrainalaiset ovat turtuneet sotatilanteeseen, koska sotaa on käyty jo useita vuosia. Kiristyntyt tilanne ei hänen mukaansa näy Kiovassa juuri ollenkaan:

– Tavallisen ihmisen elämässä tämä ei näy eikä tunnu mitenkään. Olin juuri päiväkävelyllä, niin ihmisiä käveli pilvin pimein. On hieno ilma ja aurinko paistaa. Kukaan ei hamstraa mitään ja kaupat toimivat ihan normaalisti niin kuin ennenkin, hän kuvailee.

Yksi asia on kuitenkin toisin: Autoja on Talvitien mukaan nyt selvästi vähemmän liikenteessä.

Talvitie kertoo yleisen mielipiteen vaikuttavan siltä, että tilanne voisi eskaloitua lähinnä Itä-Ukrainassa, jossa on muutenkin sodittu kauan.

"Psykologinen sota pahinta"

Talvitien mukaan pahinta koko Ukrainan tämänhetkisessä tilanteessa on psykologinen sota.

– Tässä on kovaa painostusta puolin toisin ja se rassaa ja masentaa kaikkia. Henkinen sota on mielestäni vaikein ja vaarallisin tilanne. Tilanne saattaa jossain räjähtää, kun ihmisillä pinna palaa. Kun jossakin poksahtaa pikkuisen, niin siitähän se koko soppa alkaa sitten, Talvitie pohtii.

– Olen sanonut, että ei teidän kannata olla huolissanne. Me elämme ihan normaalia elämää tässä. Me emme ole täällä yksin. Täällä on koko kansa meidän kanssamme, Talvitie kertoo.