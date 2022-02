Tällaista puhetta harvoin kuullaan – lopettanut hiihtäjä: "Minusta tuli niin paljon parempi dopingin avulla"

Itävaltalaishiihtäjä Max Hauke jäi vuonna 2019 Seefeldin MM-kisojen yhteydessä julkisuutta saaneessa dopingskandaalissa poliisille kiinni kesken veritankkauksen, neula käsivarressaan. Kärähtäneetkään urheilijat ovat harvoin puhuneet siitä, miten paljon doping on heitä heidän näkemyksensä mukaan auttanut, mutta Hauke on antanut asiasta avoimen arvionsa.

Norjalaisprofessori: Vaikutus usein suurempi

Dopingin käytöstä saatavaa tarkkaa hyötyä on vaikea arvioida. On erilaisia dopingaineita ja niitä voi myös käyttää eri määriä. Eri ihmisten vaste dopingiin vaihtelee yhtä lailla.

– En tiedä, miten tarkkaan he ovat mitanneet tätä, mutta on vahvaa yksinkertaistamista sanoa, että vaikutus on yksi prosentti. Se voi olla enemmänkin. On monia tekijöitä, jotka vaikuttavat, Lereim kommentoi.