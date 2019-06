Tällaista on Ranskan tappohelteissä: Päiväsaikaan ulos ei ole asiaa, elohopea kipuaa reilusti yli 40 asteen – ennätyskuumuuden keskellä lomaileva Eeva Lehtimäki: "Kyllähän se voimille käy"

Lehtimäki on parhaillaan Uzèsin kaupungissa lähellä pikkukylää, jossa mitattiin perjantaina maan lämpöennätys, 45,9 astetta.

– Täksi päiväksi on ennustettu 38 astetta. Perjantaina oltiin noin 43 asteessa, Lehtimäki kertoo.

"Kaikki retket on nyt siirretty"

Kuumuus on korventanut Etelä-Ranskaa niin pahasti, että lämpötilat ovat pysyneet epämiellyttävän korkeina poikkeuksellisesti myös yöaikaan.

Päiväsaikaisin ulkona ei voi juuri ahkeroida, ja esimerkiksi ruokaostokset on hoidettava aikaisin aamulla. Vasta kello iltakahdeksan jälkeen alkaa toden teolla viiletä.

– Tässä asunnossa on kolme tuuletinta. Ilman niitä olisi tosi tukalaa, Lehtimäki kuvailee.

– Kun on mennyt yli 40 asteen, on pitänyt pysyä paikallaan. Kaikki retket on nyt siirretty, Lehtimäki sanoo.