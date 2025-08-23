Sateet jäävät pyörimään Suomen ylle – yöllä lämpötila laskee paikoin nollan tuntumaan

LK 23.8.2025 Sadepilviä Raisiossa 22. elokuuta 2025.
Kuvassa sadepilviä Raisiossa perjantaina.Lehtikuva
Julkaistu 41 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

STT

Sää viilenee viikonlopun aikana ja sadekuuroja on tiedossa eri puolilla maata.

Sadekuurot yleistyvät huomenna sunnuntaina koko maassa, kertoo MTV Uutisten meteorologi Mette Mannonen.

Mannosen mukaan ukkostakin voi olla sadekuurojen mukana.

– Pilvisyys vaihtelee sen verran, että aurinkoisemmilla alueilla lämpötila voi nousta 15 asteen yläpuolelle, ja sehän tuntuu jo melko lämpimältä. Pilvien alla ja sateessa jäädään kuitenkin lähemmäs kymmentä astetta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kuurot voivat paikoittain olla melko vähäisiä. Sunnuntaiaamusta Ilmatieteen laitos ennakoi sumuista etenkin maan länsiosiin.

Sadekuuroja saadaan monin paikoin ja ukkonenkin voi jyrähdellä.Sadekuurot yleistyvät huomenna sunnuntaina koko maassa, kertoo MTV Uutisten meteorologi Mette Mannonen.

Mannosen mukaan sadekuurot vähenevät huomenna illalla. Yöllä selkeillä alueilla paikoin voidaan mennä lähelle nollaa. 

– Yleisesti yölämpötilat ovat plus viiden asteen molemmin puolin, Mannonen kertoo. 

Lue myös: Yöpakkaset saapuivat Suomeen – kelit nyt kuin syyskuussa

Sadekuuroja tarjolla myös maanantaille

Matalapaine jää alkuviikoksi Suomen ylle pyörimään. Sitä mukaa alkuviikkokin on epävakainen. 

– Maanantainakin sadekuuroja tulee lähes koko maassa. Toki niitä ei osu kaikkialle. 

Lisää aiheesta:

Alkavan viikon sää: Ukkoskuuroja voi tulla pitkin Suomea joka päiväLakkiaissää ukkosten, rakeiden ja hirmuhelteiden armoilla – sitten seuraa raju viileneminen: Katso ennuste paikkakunnallesiIlmatieteen laitos varoittaa voimakkaista tuulenpuuskista – sunnuntai palvelee monenlaisen sään ystävää: "Lapissa on lämmintä ja aurinkoista"Meteorologin masentava ennuste: sateille ei näy loppua – "Edelleen olisi taas kuuroja"Tulevien päivien säässä ei juuri ole hurraamista – "Varautukaa sadekuuroihin ja ukkoseen"Säässä tervetullut muutos: Viikonlopun helmi on sunnuntai
SääSyksyUkkonenIlmatieteen laitosKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Sää