Sateet jäävät pyörimään Suomen ylle – yöllä lämpötila laskee paikoin nollan tuntumaan

Sää viilenee viikonlopun aikana ja sadekuuroja on tiedossa eri puolilla maata.

Sadekuurot yleistyvät huomenna sunnuntaina koko maassa, kertoo MTV Uutisten meteorologi Mette Mannonen.

Mannosen mukaan ukkostakin voi olla sadekuurojen mukana.

– Pilvisyys vaihtelee sen verran, että aurinkoisemmilla alueilla lämpötila voi nousta 15 asteen yläpuolelle, ja sehän tuntuu jo melko lämpimältä. Pilvien alla ja sateessa jäädään kuitenkin lähemmäs kymmentä astetta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kuurot voivat paikoittain olla melko vähäisiä. Sunnuntaiaamusta Ilmatieteen laitos ennakoi sumuista etenkin maan länsiosiin.

Mannosen mukaan sadekuurot vähenevät huomenna illalla. Yöllä selkeillä alueilla paikoin voidaan mennä lähelle nollaa.

– Yleisesti yölämpötilat ovat plus viiden asteen molemmin puolin, Mannonen kertoo.

Sadekuuroja tarjolla myös maanantaille

Matalapaine jää alkuviikoksi Suomen ylle pyörimään. Sitä mukaa alkuviikkokin on epävakainen.

– Maanantainakin sadekuuroja tulee lähes koko maassa. Toki niitä ei osu kaikkialle.