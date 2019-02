Äärisää piinaa planeettaa joka puolella: USA:ssa jo 16 kuollut kylmyyteen, Australiaa käristää 46 asteen helle – Onko tämä vasta alkua?

Kuumia päiviä entistä enemmän

CNN kertoo australialaisista maanviljelijöistä, joita kuivuus on kurittanut viimeiset puolitoista vuotta.

– Vetää mielen matalaksi, kun et näe laidunta sen läpi puhaltavan pölyn vuoksi. Ja sitten on vielä tämä kuumuus, kertoo Wayne Dunford CNN:lle.

Dunford on joutunut syöttämään karjaansa käsipelillä viimeisen vuoden ajan, sillä kuivassa maassa on vaikea kasvattaa ruokaa eläimille. Hän ei ole varma, kuinka viljely onnistuu tulevaisuudessa.

Onko tämä vasta alkua?

Grose sanoo, että vuonna 2100 Adelaidessa voi olla 22 päivää vuodessa, jolloin lämpötila nousee yli 40 asteen. Nyt niin kuumia päiviä on satunnaisesti.

– Vaikka päästöjä pienennettäisiin, ennätyskuumia päivä on tulossa entistä enemmän, Grose sanoo.

Sää lauhtuu viikonloppuna Yhdysvalloissa

Samaan aikaan Yhdysvalloissa 11 osavaltiossa on ollut kylmempää kuin Alaskassa. Esimerkiksi Chicagossa on ollut paikoin yli 30 asteen pakkasia, ja pureva tuuli on saanut pakkasen tuntumaan entistä kylmemmältä.