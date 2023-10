Tällaisilla huijauksilla suomalaiset yrittävät petkuttaa vakuutusyhtiötä – hinta voi olla kova

Suomalaiset vakuutusyhtiöt selvittivät viime vuonna tutkintatoimissaan yhteensä noin 2 500 epäilyttävää vahinkoa. Tämä on kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä ennen kuin vahingot etenevät tutkintatoimeen, vakuutusyhtiöissä on ehditty tehdä valtavasti selvitystyötä, Finanssiala ry:stä kerrotaan. Esimerkiksi pelkästään vakuutusyhtiö Ifissä otetaan vuosittain tutkintaan noin 3 000 suomalaisten tekemää vahinkoilmoitusta. – Kevyen selvityksen tutkinnassa tarkastetaan yleensä dokumentteja tai jokin epäjohdonmukaisuus, ja vain osa näistä johtaa perusteellisempaan tutkintaan, kuvailee Ifin vakuutustutkinnan vastaava johtaja Katja Limnell .

Yhä enemmän väärennöksiä – tekoäly apuna tutkinnassa

Ifin datan perusteella epäilyttävät vahinkotapaukset ovat lisääntyneet viime vuosina: entistä useampi vahinko etenee tarkempaan selvitykseen. Limnellin mukaan tästä ei voida kuitenkaan vetää suoraa johtopäätöstä, että petoksia tapahtuisi aiempaa enemmän, sillä myös vakuutusyhtiöiden keinot tutkia petoksia kehittyvät vuosi vuodelta.



Tutkinnassa hyödynnetään uusia työkaluja – esimerkiksi tekoälyä. Vakuutushuijauksista kiinni jäämisen riski on siis entistä suurempi.



Limnellin mukaan esimerkiksi väärennettyjen kuittien ja dokumenttien käyttö on lisääntynyt merkittävästi, ja vakuutusyhtiöillä on käytössä teknologiaa, joka tunnistaa väärennöksiä. Vakuutusyhtiöiden yhteisestä vahinkorekisteristä vakuutusyhtiöt näkevät, onko samasta vahingosta haettu korvauksia useammasta vakuutusyhtiöstä.



Limnell kertoo, että suurin osa petoksista liittyy omaisuus- ja ajoneuvovahinkoihin: on esimerkiksi liioiteltu vahingon laajuutta, haettu liian suuria summia, aiheutettu vahinkoja tahallisesti tai keksitty sellaisia vahinkoja, joita ei ole tapahtunut lainkaan.



– Eläinlääkärikustannusten nousu on aiheuttanut uuden trendin, jossa entistä useampi hakee eläinvakuutuksesta aiheettomia korvauksia.