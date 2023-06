Näin suomalaiset huijaavat vakuutusyhtiöitä, yleisintä "plussaaminen" – "Perämoottorin lisäksi hävinnyt koko autotalli"

Vakuutustutkijoiden tehtävänä on epäselvissä tapauksissa selvittää, onko vakuutuksen ottaja toiminut vahinkoa edeltävänä aikana oikein.

Monia eri tapoja huijata

Vakuutuspetoksista yleisin vuodesta toiseen on "plussaaminen" eli tapahtuneen omaisuusvahingon liioittelu.

Välillä vahingon liioittelu on jopa härskiä.

Kuittien väärentäminen on lisääntynyt viime vuosina ja niiden tekemisessä on tultu entistä taitavimmiksi. Syitä kuittien väärentämisille on monia.