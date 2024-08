Onko Flow pelkkää poseeraamista musiikin kustannuksella? Taiteellinen johtaja: Kävijät ovat kuin artisteja itsekin

Alusta asti mukana olleen taiteellisen johtajan Tuomas Kallion mukaan suuri muutos viime vuosina on ollut suuren luokan amerikkalaisartistien entistä harvemmat käynnit Euroopassa.

– Ne palkkiot, mitä he saavat Amerikassa ovat kasvaneet radikaalisti. Tässä on tapahtunut jonkinlainen gäppi Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, ja se on vähän muuttanut eurooppalaista festivaalikenttää. Vähemmän näkyy näitä isoja amerikkalaisnimiä nykyään.