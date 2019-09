Tällaisia ovat KRP:n tutkiman törkeän lasten hyväksikäyttöringin syytetyt – kaksi tuomittiin myös Sillanpään kristallivyyhdissä: "Suhde luotiin ensin aikuisiin"

Kaksi KRP:n tutkiman lasten hyväksikäyttöringin Pohjanmaan haaran syytetyistä on syytteessä törkeästä raiskauksesta, ja toisella miehistä tätä koskevia syytteitä on useampia. Kumpikin miehistä on tuomittu samassa kristallimuotoista metamfetamiinia koskevassa oikeuskäsittelyssä, jossa tuomion sai viihdetaiteilija Jari Sillanpää. Sillanpäätä ei epäillä tai syytetä tapauksen tiimoilta mistään.