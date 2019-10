Lisää tietoa järkyttävästä lapsipornovyyhdistä: laajan hyväksikäyttöringin pääepäiltynä ovat 58-, 50- ja 43-vuotiaat miehet

Syyteharkintaa on tehty Pohjanmaalla ja Länsi-Uudellamaalla, ja 58- ja 50-vuotiaita miehiä syytetään jutun molemmissa haaroissa. 43-vuotias mies on syytettynä ainoastaan Pohjanmaan jutussa.

Pienellä paikkakunnalla Lapissa asunut 58-vuotias epäilty on toiminut matkailualalla yrittäjänä. Hänellä on yritysten nettisivujen mukaan ollut erä- ja matkailutoimintaa Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla. Vuosina 2013–2014 mies esimerkiksi vuokrasi lomamökkiä ja tarjosi koiravaljakkoretkiä Etelä-Pohjanmaalla.

50-vuotiaan epäillyn kotipaikkakunta on väestörekisterikeskuksen mukaan salainen. 43-vuotiaalla miehellä on ollut osoite Vaasassa.

Uhrit 6-15-vuotiaita poikia

Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut, että ainakin osa epäillyistä on tavannut toisensa netissä. Ringin uhreja on KRP:n mukaan yhteensä kuusi, ja he ovat kaikki poikia. Tekoaikaan uhrit olivat 6–15-vuotiaita.