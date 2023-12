Tällaisia ei maailmassa montaa ole – "Bull" Mentula äimistelee 19-vuotiaan urheilijan suorituksia: "Ihan järkyttävät"

MTV Urheilu julkaisee joulunpyhinä uudestaan vuoden luetuimpia juttujaan. Tämä artikkeli on julkaistu alun perin 1. huhtikuuta 2023.

Useita kädenvääntömestaruuksia Venäjällä voittanut Maksim Bitarov, 19, oli hiljattain kuuluisan yhdysvaltalaisen kehonrakentajan Larry Wheelsin YouTube-videolla , jossa ilmeni, että suurilla käsivoimilla vuorattu Bitarov on kyykkäämisessä vasta-alkaja. Wheels opetti venäläisnuorukaiselle videon alussa takakyykkytekniikkaa perusteellisten ohjeiden kera.

Rannekääntö huomattavasti kyykkyä kovempi

Jalkojen suuriin lihaksiin muidenkin lihasryhmien kanssa vaikuttavaan kyykkyyn pystytään tyypillisesti lyömään suhteellisen paljon rautaa, ja takakyykkytulos tapaa olla miltei kellä tahansa moninkertainen rannekääntöön nähden. Bitarovilla näiden liikkeiden tulosten suhde on kuitenkin villi.

Bitarovin väitetty maksimitulos rannekäännössä, kyynärvarsien pienen lihasryhmän liikkeessä, on peräti 185 kiloa.

Hän ällistelee perään, että Bitarov pystyy tekemään rannekäännössä kovemman tuloksen kuin hän pystyy kyykkäämään tai myöskään vetämään maasta. Eräässä videon oheen kirjoitetussa kommentissa pohditaan, että Bitarovin "täytyy olla yksi planeetan ainoista hepuista", joilla rannekääntö on kovempi kuin kyykky.

Bitarov näyttää videolla oikeaa rannettaan, josta pullottavat paksut verisuonet. Hän tekee sen jälkeen rannekääntöä yhdellä kädellä onnistuneesti 70 kilon kuormalla. Venäläinen kuitenkin kertoo, ettei ole parhaassa vireessään, vaan on vääntänyt kättä kaksi päivää putkeen ja hänen toisessa ranteessaan on lisäksi tuntemuksia.

Wheels rannekääntää Bitarovin jälkeen yhdellä kädellä pelkällä tangolla ja päivittelee, miten vaikeaa kappaleen hallinta liikkeessä on.

Mentula: Spesiaalivoimaa spesiaalilajiin

– Niin kauan kuin jalkasi pystyvät kädenväännössä kannattelemaan kehonpainoasi, se on kaikki mitä tarvitaan, Wheels tuumii.

Suomalainen kehonrakennuslegenda Jari "Bull" Mentula on samoilla linjoilla todetessaan MTV Urheilulle retorisesti: "Mitä kädenvääntäjä jalkakyykyllä tekee?" Mentula myös huomauttaa, että esimerkiksi penkkipunnerrukseen erikoistuneilla voimailijoilla on melko yleistä, että penkkitulos on kyykkyä kovempi. Näin oli hänellä itselläänkin aikanaan penkkipunnerruksessa kilpaillessaan.