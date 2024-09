Epäinhimilliset kuormat – kehonrakennusikonin salitulokset pökerryttävät: "Kukaan ei koskaan uskoisi"

Ennätykselliset kahdeksan kertaa kehonrakennuksen kuninkuuskilpailu Mr. Olympian voittanut ja harvinaislaatuisen valtavaa lihasmassaa kantanut Coleman teki huippu-urallaan kuntosalilla sarjoja epäinhimillisen suurilla kuormilla. Yhdysvaltalaislegendan kertomissa ennätyksissäkin on kyse useista toistoista tietyllä kuormalla.

"Kuninkaaksi" kehonrakennuksessa kutsuttu Coleman puhui tuoreeltaan ennätyksistään Shannon Sharpelle NFL-jenkkifutissuuruuden viime viikolla julkaisemalla YouTube-videolla . Paunoina ilmaistut tulokset on muunnettu kilogrammoiksi.

Ronnie Colemanin saliennätykset:

Useat Colemanin ennätyssarjoista saatiin videoituakin. Yksi huimaavimmista niistä on hänen jalkaprässissä tekemänsä yhdeksän toiston setti 2 300 paunalla (1 043 kilolla). Laite natisi järisyttävästä määrästä levypainoja, kun lihashirmu paineli videoidulla suorituksella toistoja sisään. Painoissa riitti laskeskelemista.

– Sinä tajuat, että jos tuota ei olisi videolla, kukaan ei koskaan uskoisi, että teit sen, kolme Super Bowlia aikanaan voittanut ja amerikkalaisen jalkapallon hall of fame -kunniagalleriaan nimetty Shannon Sharpe heitti.

Ikonisesta "light weight baby" -huudahduksestaankin tunnettu Coleman on sanonut katuvansa vain yhtä asiaa: sitä että hän teki jalkakyykyssä 800 paunalla eli 363 kilolla "vain" kaksi toistoa, vaikka hän tunsi, että hänestä olisi irronnut kuusi toistoa.

"Jätkät eivät nykyään tee"

Raaoilla kuormilla intensiivisesti harjoitellut Coleman on maksanut urastaan kovaa hintaa, Hän on kärsinyt etenkin vakavista selkäongelmista. Useasti leikattu legenda ei pysty kävelemään ilman tukea. Hän toteuttaa silti edelleen intohimoaan ja harjoittelee aktiivisesti kuntosalilla.

Coleman keskusteli Sharpen kanssa siitä, ettei osa nykykehonrakentajista vammoja vältelläkseen tee tiettyjä nostoja, mutta tällä on myös vaikutuksensa fysiikkaan.

– Jätkät eivät nykyään tee kyykkyjä tai maastavetoja. Siksi he näyttävät siltä miltä näyttävät. He eivät tee näitä raskaita liikkeitä näillä vapailla painoilla tuohon malliin. Se on ainoa tapa päästä sellaiseen (fysiikkaan), Coleman sanoi.