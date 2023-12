Kirkkonummella asuu nöyrä ME-nainen – näin Maria, 34, tekee järisyttävät suorituksensa: "Kaveri yllytti"

Katso ylälaidan videolta Kojoukhovan hengästyttävän kova leuanvetonäyte. Kuulet myös maailmanennätysnaisen vinkit leuanvedon kehittämiseksi.

Kirkkonummen Veikkolassa asuva Kojoukhova ryhtyi kisaamaan voimalajeissa 2021, ja jo samana vuonna hänestä tuli leuanvedon ME-nainen. Kojoukhova on sittemmin tehnyt lajin kaikkien aikojen parhaaksi naisten tulokseksi 53, voittanut maailmanmestaruuksia kahdet sekä toisto- että lisäpainoleuanvedossa ja niittänyt menestystä myös penkkipunnerruksen, voimapunnerruksen ja hauiskäännön parissa.

Jälki reilun kahden vuoden aikana on ollut poikkeuksellista. Ja sen ulkomaillakin kisannut Kojoukhova on tehnyt omin ohjelminsa, ajan kuluessa haalimallaan tietotaidolla ilman valmentajaa.

Provokaatiota mukana, ja kisaamaan

Ennen kuin Kojoukhova tälle kisapolulleen asteli hänen vyöllään oli nuoresta pitäen monipuolista harjoittelua. Kojoukhova pelasi yhdessä vaiheessa jalkapalloa ja futsalia, sanojensa mukaan lähinnä "höntsäten", ja näiden jäätyä kuvioihin kuului yhä lenkkeilyä, jumppia ja salia. Kovaa treenanneen ja itseään haastaneen naisen tarinaan puututtiin sittemmin läheltä.

– Kaveri loppupeleissä yllytti, että kohta ollaan tuolla kisoissa tekemässä ennätyksiä. Sellaista provokaatiota siinä oli. Päätin ostaa ne lisenssit ja lähdin kokeilemaan kisoihin. Sille tielle jäin, tätä nykyä 34-vuotias Kojoukhova kertoo.

Huomio kiinnittyy sanaan kokeilemaan. Nummelan Iron Liftersia edustava Kojoukhova muistaa lähteneensä ensimmäisiin penkkikisoihinsa tavoittelemaan hyväksyttyjä nostoja ja omia sen hetkisiä ennätyksiä 70 kilon pinnassa. Hän ei osannut kuvitella, miten hyvin hän tulisi kehittymään ja millaisia tuloksia tekemään, vaan on saavutuksistaan yllättynyt.

Varustepenkkipunnerruksessa Kojoukhova nosti Suomen mestaruuden 52-kiloisten sarjassa juuri voittaessaan uudeksi ennätyksekseen 92,5 kiloa. Klassisessa penkkipunnerruksessa lajin MM- ja EM-nelosen sekä Suomen mestarin ennätys on 85 kiloa.

Voimapunnerruksessa, jossa kuorma nostetaan penkistä jalat penkin tason yläpuolella, Kojoukhova on niin ikään voittanut Suomen mestaruuksia.

Toistohauiskäännön toisen Suomen mestaruutensa Kojoukhova voitti lokakuussa ylivoimaisesti, 11 toiston erolla. Hän käänsi 35 prosentilla kehonsa painosta, joka oli noin 20 kiloa, ennätyksekseen kovat 36 toistoa.

"Tuo on toi leuanvetäjä"

2:27 Leuanveto on auttanut Kojoukhovaa myös hauiskäännössä. Tällä videolla Suomen mestari tarjoaa tarkat vinkit hauiskääntöön ja näytteen, miten toistoja taotaan.

Kojoukhovallakaan ei ole pudottaa yhtä selittävää tekijää, mikä tekee hänestä niin hyvän lajeissaan. Hän pohtii yläkroppansa olevan varsin vahva ja voiman tarttuneen häneen, joskaan ei tuosta vain.

– Kyllä siihen joutuu aika paljon tekemään töitä. Vähän enemmän olen kuitenkin myös treenannut yläkroppaa.

Salilla kolmesti viikossa harjoitteleva ja lisäksi lenkkiä ja jumppia tekevä Kojoukhova sanoo myös, että treenaamiseen on tullut vuosien saatossa "järkeä mukaan".

– Tietää omat rajat ja oman kropan toiminnan. Olen lähtenyt ihan nollasta, ja aina on ollut tarkoitus kehittää itseään.

Kojoukhova pyrkii tähän edelleen yhtä lailla kaikissa kisaliikkeissään, lähestyvien kisojen myötä lajikohtaisia painotuksia tehden.

– Kyllä minä kaikkea yritän yhtä aikaa kehittää ja viedä eteenpäin, mutta välillä kun joku jossain tunnistaa, se on, että "tuo on toi leuanvetäjä". Leuanveto näkyy eniten.

"Luulen, että maailmalla on vielä kovempia tyyppejä"

Bravuurilajinaan pidetyn leuanvedon Kojoukhova on kokenut pitkään mieluisaksi liikkeeksi, mikä on avittanut siinä edistymistä. Ensimmäisenä kisavuonnaan 2021 hän veti toistokisassa ensin 46 leukaa, mikä oli jo 50-kiloisissa kaikkien aikojen kovin naisten tulos – täsmälleen saman määrän leukoja oli vetänyt aiemmin vain Heli Heikkinen painoluokkaa ylempänä, 60-kiloisissa.

Kojoukhova takoi myöhemmin samana vuonna kisassa 50-kiloisissa jo historialliset 52 leukaa, mihin ei ollut kukaan nainen pystynyt.

Kojoukhovasta oli tullut maailmanennätyksen haltija, mitä hän kuvailee hämmentäväksi.

– Sitä ei siinä hetkessä ymmärrä eikä tajua. On vain sellainen olo, että tässä nyt tuli tämä tehtyä, minä olen vain minä ja that's it.

– Kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. Onhan se tosi hämmentävää.

Kyseisen 50-kiloisissa tehdyn maailmanennätyksen jälkeen Kojoukhova on tehnyt naisten kaikkien aikojen parhaan tuloksen – 53 toistoa – yli 50-kiloisena, 60-kiloisten sarjassa.

Kojoukhova on silti, sanojensa mukaisesti, sama nainen kuin ennenkin. Hän nostaa jalkansa maan pinnalta vain leukoja vetäessään.

– Laji on tietysti vielä pieni. Toivotaan, että tulee enemmän ihmisiä haastamaan ja osallistumaan. Luulen, että maailmalla on vielä kovempia tyyppejä, Kojoukhova sanoo nöyränä suomalaisten hallitsemasta leuanvedosta, jonka MM-kilpailuissakin on tavannut olla sarjaa kohden muutamia osallistujia.

"Kaikki yli on vain plussaa"

0:25 Rauta on kevyttä myös penkissä. Katso tästä, miten vakuuttavan toiston Kojoukhova punnertaa klassikkoliikkeessä.

Kutkuttava kysymys on, mihin Kojoukhova voi itse vielä yltää. Siihen on käytännössä mahdotonta antaa ennalta vastausta, mutta todella tiukassa kehitys leuanvedossakin jo on.

– On alkanut olla aika vaikeaa saada lisätoistoja, mutta kyllä minä luulen, että minulla olisi useamman toiston potentiaali vielä. Ehkä kuuteenkymppiin voisin hyvin päästä, mutta se vaatisi treeniaikaa ja vähän enemmän panostusta urheiluun, töidensä mukaan treenejään ja palautumistaan säätelevä Kojoukhova sanoo.

Lisäpainoleuanvedossa toiston parhaimmillaan 38 kilon lisäkuormalla tehnyttä Kojoukhovaa kiinnostaa nähdä, mihin asti hänellä on voimailijana potentiaalia, mutta ylimääräistä painetta hän ei kuormakseen tule ottamaan.