Hurjavoimainen lihaskimppu salaa kasvonsa – Maailman vahvimmalta mieheltä kova väite: "Aivan hullua"

Australialainen Tom Haviland on voimailupiireissä salaperäisen miehen maineessa. Hän julkaisee hurjista voimannäytteistään videoita paljastamatta kasvojaan. Hän käyttää perinteisten kuntosalivälineiden ohella painoina laajaa kirjoa erinäisiä esineitä ja objekteja, ja on usein ulkosalla uurastamassa.

Suosittua The Joe Rogan Experience -podcastia juontava, urheiluselostajanakin toiminut Joe Rogan on sanonut, että Havilandilla on "yksi friikeimmistä fysiikoista koskaan". Havilandin pituudeksi on ilmoitettu 203 senttiä ja painoa järkäleellä on noin 160 kiloa samalla kun hänellä on näkyvä sixpack-vatsa.