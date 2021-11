Tällaisena et ole herttuatar Meghania nähnyt: esiintyy hulvattomana piilokamerassa Ellen DeGeneres Show'ssa

Herttuatar Meghan esiintyi ensimmäistä kertaa televisiohaastattelussa, sitten tyttärensä Lilibetin syntymän vieraillessaan The Ellen DeGeneres show'ssa.

Lisäksi Meghan paljasti, miten hänen ja prinssi Harryn lapset olivat pukeutuneet halloweenina sekä miten he olivat Harryn kanssa onnistuneet viettämään villin illan ulkona, ilman tunnistetuiksi tulemista.

Archie ja Lilibet eivät innostuneet pukeutumisesta

– Olimme kotona ja näimme teidät, mikä oli mahtavaa. Halusimme tehdä jotain hauskaa lapsille, mutta he eivät innostuneet siitä yhtään, Meghan paljastaa.

Villi ilta Torontossa ennen suhteen paljastumista

– Me neljä hiivimme ulos halloween-asuissamme viettääksemme yhden hauskan illan kaupungilla, ennen kuin maailma saisi tietää, että olemme pariskunta, Meghan kertoo.

Archie rakastaa olla isoveli

– Hän rakastaa olla isoveli. Joku kertoi minulle ja Harrylle, että jos sinulla on yksi lapsi, se on harrastus, mutta kaksi lasta on jo vanhemmuutta, Meghan kertoo.