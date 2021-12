Harryn ja Meghanin sisäpiirin lähde ylistää julkisuudelta varjeltua Lilibetiä – paljasti myös perheen joulusuunnitelmat

Kesällä syntynyttä prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kuopusta Lilibet Dianaa on varjeltu julkisuudelta tarkoin tämän syntymästä lähtien. Sisäpiirin lähde paljastaa yksityiskohtia pariskunnan pienokaisesta.

– Hän on todellinen luonnonlapsi ja erittäin iloista seuraa. He (Harry ja Meghan) pitävät kirjaa kaikista hänen merkittävistä hetkistään, lähde kuvailee Us Weekly -lehdelle.