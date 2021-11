Yllättävä pari syrjäyttää Harryn ja Meghanin "Fab Four" -nelikosta – Williamin ja Catherinen rinnalle on noussut hovin toinen puhuttava kaksikko

Iso-Britannian tulevat kuninkaat prinssi Charles ja prinssi William osallistuvat Glasgow'n ilmastokokoukseen ilman kuningatar Elisabetia , jonka lääkäri on määrännyt lepoon pariksi viikoksi. 95-vuotiaan Elisabetin oli tarkoitus sekä osallistua että emännöidä ilmastokokouksen diplomaattinen vastaanotto, mutta lokakuun lopussa tiedotettiin, että vastahakoinen kuningatar joutuu jättämään tilaisuuden väliin lääkärinsä määräyksestä. Kuningattaren on kerrottu kuitenkin osallistuvat kokoukseen ennakkoon nauhoitetulla videoviestillä.

Isän ja pojan mukana kokouksessa ovat myös heidän puolisonsa, Charlesin vaimo herttuatar Camilla ja Williamin puoliso herttuatar Catherine. Kuninkaallisasiantuntija Rebeca Englishin mukaan kyseessä on brittihovin uusi "voimanelikko". Charles, Camilla, William ja Catherine ovat edustaneet rinta rinnan aiemminkin tänä syksynä, muun muassa No Time To Die -elokuvan ensi-illassa Lontoossa.