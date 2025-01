Sanna Marinin ovella jouluna vaaninut mies antoi oudon selityksen teolleen – "Luoja tietää"

Sanna Marinia kohtaan lähestymiskiellon saanut mies on antanut kummallisia selityksiään pyörimisestään entisen pääministerin ovella.

Rikoskomisario Tommi Lehtonen kertoo, että miestä epäillään vainoamisesta. Hän ei vahvista Marinin olevan rikoksen uhri, mutta asian pystyy päättelemään asiaan liittyvistä julkisista asiakirjoista.

Mies oli otettu kiinni tämän soiteltua Marinin ovikelloa alkuillasta jouluaattona.

Asunnossa olleet olivat soittaneet poliisin sen jälkeen, kun olivat tunnistaneet ovisilmästä ovikellon soittajaksi saman miehen, joka oli aiemminkin yrittänyt lähestyä Marinia. Lehtonen kertoo, että lähestymisyritykset olivat olleet fyysisiäkin, mutta ei kommentoi tarkemmin aiempien lähestymisten tapaa.

Sitä, miten mies oli Marinin osoitteen saanut selville, Lehtonen ei osaa sanoa.

Kertoo vain ihailleensa talon arkkitehtuuria

Mies on toistuvasti kiistänyt syyllistyneensä vainoamiseen, vaan hänellä on ollut mitä erikoisempia selityksiä sille, miksi on Marinin elinpiirissä pyörinyt.

Marinin kotirappuun hän on kertomansa mukaan päässyt kulkemalla avoimesta ovesta porraskäytävään. Syy rappuun menolle on epätavallinen, sillä mies on kertonut halunneensa rappuun rakennuksen arkkitehtuurisen kiinnostavuuden vuoksi.

– Mitään erityisen järkevää muuta syytä hän ei ole kertonut, Lehtonen sanoo.

Mies on myös alueella liikkumisensa syyksi kertonut paikallisessa lähikaupassa käymisen.

Perustavanlaatuinen ero tavalliseen vainoajaan

Siihen, miksi mies on päättänyt pyöriä juuri Sanna Marinin kintereillä, ei Lehtosella ole vastausta.

– Vain luoja tietää, hän toteaa kysymyksen kuultuaan.

Vaikka vainoamistapaukset eivät ole erityisen harvinaisia ja tapaus on poliisille verrattain simppelisti selvitettävissä, pitää Lehtonen silti tapausta tavallaan erikoisena.

– Pikkuisen poikkeuksellisen tästä tekee omaan kokemukseen ja tapauksiin peilaten se, että vainoaminen kohdistuu sellaiseen ihmiseen, jolla ei meidän tietojemme mukaan ole minkäänlaista aikaisempaa yhteyttä epäiltyyn, Lehtonen kertoo.

Yleensä vainoamisen kohteet ovat entuudestaan tekijälleen tuttuja, kuten entisisiä puolisoita tai kumppaneita, naapureita, sukulaisia tai entisiä kavereita.

– Huomattavasti harvinaisempaa, vaikka ei ehkä ennenkuulumatonta, on että vainoaminen kohdistuu ihmiseen, jota tekijä ei tiettävästi koskaan aiemmin ole tavannut tai tuntenut.

Miehellä sinänsä on aiempaa, perinteisemmäksi vainoamiseksi luonnehdittavissa olevaa taustaa, sillä hänet on määrätty lähestymiskieltoon entistä vaimoaan ja sittemmin myös työterveyshoitajaa kohtaan.

Lehtonen kertoo, että Marinin vainoamisen tutkinta on loppusuoralla. Hän arvioi, että asian valmistuminen on kiinni enemmänkin päivistä kuin viikoista.

Oikeuden mukaan mies oli ottanut useita kertoja yhteyttä Mariniin joulukuussa. Hänet oli nähty useita kertoja Marinin rappukäytävässä Helsingissä ja hän oli myös pyrkinyt Marinin asuntoon.

36-vuotias mies määrättiin viime perjantaina laajennettuun lähestymiskieltoon.

Oikeus määräsi, ettei mies saa yrittää ottaa yhteyttä Mariniin, taikka seurata tai tarkkailla häntä. Lisäksi miehelle määrättiin kielto liikkua tietyillä alueilla. Alueet ovat salassa pidettävää tietoa, koska ne paljastaisivat todennäköisesti Marinin asuin- ja elinpaikkoja.

Lähestymiskielto on voimassa ensi vuoden tammikuun alkuun asti.

Mies on ilmaissut tyytymättömyyttään päätökseen.