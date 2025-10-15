Yli kaksikymmentä vuotta sitten väiteltiin, oliko The Passion of the Christ skandaali vai taideteos.
Suomessa iloitaan tällä hetkellä näyttelijä Jaakko Ohtosen valinnasta Jeesuksen rooliin Mel Gibsonin ohjaaman The Passion of the Christin jatko-osaan. Kaksiosaisen elokuvan on tarkoitus ilmestyä keväällä 2027.
Gibson ohjasi myös ensimmäisen Jeesus-elokuvan, joka ilmestyi vuonna 2004. Silloin kohua herättivät raju väkivalta ja kokemukset juutalaisvastaisuudesta.
Myös Jeesuksen valkoisuus keskustelutti.
MTV3:n ajankohtaisohjelma 45 minuuttia tarttui yli 20 vuotta sitten kohuelokuvaan.
Filmiä analysoivat tuolloin Suomen juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja Gideon Bolotowsky ja Suomen Kuvalehden päätoimittaja, teologi Tapani Ruokanen.