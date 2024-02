Ohjus-elokuvan Oona Airola sai ohjaajalta tehtävän suorassa lähetyksessä – näyttelijä herkistyi

Huomenta Suomessa vieraillut näyttelijä Oona Airola tähdittää Ohjus-elokuvaa, joka on saanut ensi-iltansa Suomessa perjantaina.

– Jännitti tosi paljon, miten elokuva otetaan Suomessa vastaan. On tullut kyllä kivoja viestejä ja tosi kiva, että ihmiset ovat löytäneet elokuvan.

Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Miia Tervo.

– Niina on luonteeltaan vastuunkantava, vetäytyvä ja pohdiskeleva. Hän on oppinut siihen, ettei hän ole ollut oman elämänsä päähenkilö. Kyseessä on eräänlainen kasvutarina.