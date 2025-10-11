Välillä tiukka kysymys on tarpeen. Tällaisia kysymyksiä suurvaltojenkin johtajilta on kysytty vuosien saatossa.

Presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo vierailivat kuluneella viikolla Valkoisessa talossa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vieraana miljardien arvoisen jäänmurtajasopimuksen allekirjoittamisen johdosta.

Tapaamisen tiimoilta järjestettiin myös tavan mukaan mediatilaisuus, jossa delegaatiot istuivat Trumpin johdolla vastaamassa toimittajien kysymyksiin.

Mediatilaisuuden huomiota herättävin kysymys saattoi tulla Iltalehden suomalaistoimittaja Lauri Nurmen suusta, joka kysyi Trumpilta kovaan ääneen, puolustaisiko tämä Suomea, jos Vladimir Putinin Venäjä hyökkäisi Suomeen.

– Kyllä puolustaisin. He ovat (sotilasliitto) Naton jäsen. He ovat hienoja ihmisiä. Mutta en usko, että niin käy, Trump vakuutti.

Vastaus levisi kotimaisissa tiedotusvälineissä ja vastauksesta uutisoitiin ulkomailla saakka.

"Herra presidentti, mitä mieltä olette keskustelusta Karjalan palauttamisesta?"

3:08

Historia muistaa useita tapauksia, joissa valtionjohtajat ovat joutuneet vastaamaan suomalaistoimittajien tiukkoihin ja suoriin kysymyksiin. Välillä on ilahduttu, välillä kuohahdettu totisesti.

Haastattelimme taannoin MTV:n entistä Venäjän-kirjeenvaihtaja Outi Parikkaa, joka mainitsi pitkän uran yhtenä mieleenpainuvimpana hetkenä kysymyksen Vladimir Putinille.

Suomen presidentti Tarja Halonen oli valtiovierailulla Moskovassa vuonna 2000. Suomalaismedia sai kysyä Putinilta vain yhden kysymyksen.

Suomalaistoimittajat päättivät tällöin yhdessä, että Parikka saisi kunnian kysyä tämän ainokaisen nuorelta presidentiltä.

– Mä olin valmistellut sen aika hyvin ja vahvistanut venäläisiltä natiiveilta, että se on kieliopillisesti oikein, eikä ole liian suora. Venäläisessä kulttuurissa ei pidetä liian suorista kysymyksistä, niitä pidetään epäkohteliaina, Parikka muistelee MTV:lle.

Toimittajat päättivät kysymyksen:

"Herra presidentti, mitä mieltä olette keskustelusta Karjalan palauttamisesta?"

Putinin vastaus oli tulinen.

– Minun mielestäni tällainen keskustelu on hyvin vaarallista.

– Olen varma, että me saavutamme suhteissamme sellaisen tason ettei kenellekään tule mieleen kysyä vastaavaa, Putin vastasi hyytävästi.

Putin jatkoi, kuinka tällainen keskustelu voi pahimmassa tilanteessa pilata Suomen ja Venäjän väliset suhteet. Kysymys sai aikaan Suomessa ja Venäjällä paljon pohdintaa ja aiheutti jopa pienoisen kohun.

Parikasta tuntui, että Halonenkaan ei ollut täysin tyytyväinen siihen, minkälaisen aiheen hän nosti puhuttavaksi lehdistötilaisuudessa.

– Ihan kuin siinä olisi ollut Haloseltakin vähän moittimista minunkin suuntaan, että menin nostamaan tällaisen aiheen esille.

"Mitä Neuvostoliitto ajattelee, jos Suomi hakee Euroopan yhteisön jäsenyyttä?"

3:38

MTV:n kokenut entinen kirjeenvaihtaja Helena Petäistö muisteli neljä vuotta sitten vuonna 1989 tapahtunutta mediatilaisuutta, jossa Neuvostoliiton silloinen johtaja Mihail Gorbastshov vastasi suomalaistoimittajien kysymyksiin.

Petäistö kertoi tällöin ilmapiirin olleen jännittynyt. Hänen mukaansa MTV oli tuolloin pannassa eikä Petäistölle ollut paikkaa Gorbatshovin tilaisuudessa.

Petäistö ja tv-kuvaaja lopulta kuitenkin pääsivät osallistumaan tilaisuuteen, jossa oli kahdeksan suomalaistoimittajaa ja kahdeksan neuvostoliittolaista toimittajaa.

– Olin varoittanut kuvaajaa, että muista, meillä on se tuhannen taalan kysymys, Petäistö muisteli.

– Ja minähän esitin sen kysymyksen!

Petäistö kysyi Gorbatshovilta, mitä mieltä Neuvostoliitto olisi, jos Suomi hakisi jonain päivänä Euroopan yhteisön jäsenyyttä.

– Tämä oli se tabu kysymys. Eihän kukaan tullut edes ajatelleeksi, että tuota voisi kysyä. Kaikki puhuivat vain Neuvostoliiton kaivoslakoista.

– Gorbatshov oli sitä mieltä, että puolueettomat Euroopan maat eivät kuulu Euroopan yhteisöön, ja se oli Suomelle pulmallinen asia. Suomella olisi kuitenkin oikeus päättää asiasta.

Gorbatshovin yllättävä vastaus selvisi Petäistölle vasta, kun hän oli palannut takaisin toimitukseen Pasilaan, jossa tulkki käänsi Gorbatshovin vastauksen.

Vastauksen kuultuaan, Petäistö yllättyi täysin.

– Sanoin tulkille, että ei voi olla totta, kuuntele uudelleen! Petäistö muistelee.

"Mitä palveluksia hän on sinulta pyytänyt Niinistö?"

4:53

Vuonna 2019 MTV:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen oli todistamassa presidentti Sauli Niinistön ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tiedotustilaisuutta Valkoisessa talossa.

Tapaamisen aikoihin Trumpilla oli monia tulipaloja sammutettavanaan.

Meneillään oli presidenttiin kohdistunut virkarikostutkinta ja ilmassa oli epäilyksiä, joiden mukaan Trumpin hallinto olisi pyytänyt palveluksia ja pyrkinyt salaamaan puhelinkeskusteluja muiden valtiojohtajien kanssa.

Mediatilaisuudessa kysymyksiä Suomen lehdistölle oli varattu kaksi. Toinen MTV Uutisille, toinen Helsingin Sanomille. Karppinen sai aloittaa.

Karppinen kysyi ensin presidentti Trumpilta, miten käynnissä oleva poliittinen myrsky virkarikostutkinnan ympärillä vaikuttaa hänen kykyynsä hoitaa ulkopolitiikkaa.

Trump vastasi, että on tottunut elämään myrskyn silmässä.

Tiukka jatkokysymys olikin sitten kohdistettu Niinistölle.

– Mitä palveluksia hän on sinulta pyytänyt?

Niinistö vastasi puhuneensa Trumpin kanssa Suomen hävittäjähankinnasta, mutta palveluksia hän ei kertonut Trumpin pyytäneen.

Loput kysymykset jäivätkin sitten kysymättä, ja tilaisuus päättyi ennenaikaisesti.

Karppinen sanoi jälkeenpäin, että presidentit eivät ilahtuneet hänen kysymyksestään.

– Trumpin kasvoilta sen näki, Karppinen arvioi.

– Presidentti Niinistö yritti vastata hyvin diplomaattisesti, että olemme tasavertaisia. Donald Trumpin kasvot vaikuttivat... sieltä tuli aika sellainen vihainen tuijotus, Karppinen kuvaili MTV:lle.

Kaksikon lehdistötilaisuuden jälkeenkin Niinistön järjestämässä tilaisuudessa suomalaismedialle hän osoitti Karppisen mukaan selkeästi, ettei pitänyt kysymyksestä.

Niinistö halusi kuitenkin tarkentaa, ettei Donald Trump ole pyytänyt häneltä palveluksia.