Voiko jo huokaista helpotuksesta? Tällainen on Suomen koronatilanne nyt – näillä alueilla tartuntoja ei ole todettu ollenkaan viikkoon

THL:n mukaan viimeisellä seurantaviikolla koronatestejä on myös tehty enemmän kuin edeltävällä. Positiivisten tapausten määrässä ei kuitenkaan ole huomattu eroa.

Testeihin matalalla kynnyksellä

Testauskapasiteetti on tällä hetkellä 13 000 ja tarkoitus on testata kaikki, joilla epäillään tartuntaa ja testiin voi hakeutua erittäin matalalla kynnyksellä.

THL arvioi tartuttavuusluvun Suomessa olevan tällä hetkellä 0,65-0,90. Luku on noussut hieman viime viikkoina, mutta on edelleen alle yhden, mikä tarkoittaa, että epidemia on supistumassa.