Koronatartuntojen määrä jämähtänyt Varsinais-Suomessa, Tyksin ylilääkäri: "Tilanne on poikkeuksellinen" – Uuden koronastrategian vaikutukset näkyvät lähivikkoina

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 172,4. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 175. Tehdyistä koronatesteistä 3,9 prosenttia on positiivisia tällä hetkellä.

Sairaalahoidossa on 13 potilasta, joista alle viisi on tehohoidossa. Potilasvaihtuvuus on suurta, ja suurin osa potilaista on rokottamattomia. kerrotaan tiedotteessa.