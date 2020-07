Toista aaltoa ei ainakaan vielä näkyvissä – koronaepidemia jatkaa hiipumistaan

Koronavirustilanne on Suomessa edelleen rauhallinen, ja todettujen tartuntojen määrä on jatkanut laskuaan kahteen edelliseen viikkoon verrattuna.

THL kertoo, että laboratorioiden virustestauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä, ja sosiaali- ja terveysministeriön asettama tavoite, 10 000 näytteen päivittäinen testauskapasiteetti, on ylitetty. Positiivisten tautitapausten osuus testatuista näytteistä on edelleen laskenut.