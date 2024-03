Tällainen on Naton Sofa-sopimus, jonka Suomi pian hyväksyy – kuolemanrangaistus ongelmana

Sopimuksen täysi hyväksyminen eduskunnassa vaatii perustuslakivaliokunnan helmikuisen lausunnon mukaan tavallista laajemman kahden kolmasosan enemmistön, sillä se on eräiltä osin ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa.

– Kun Suomi liittyi Naton jäseneksi, nämä kaksi tulivat niin sanotusti itsestäänselvyyksinä. Joka ikinen jäsenmaa on ne hyväksynyt, ne ovat se, minkä puitteissa Nato toimii. Nyt on enää tämän täytäntöönpanosta kyse, summasi Kimmo Kiljunen (sd.), ulkoasiainvaliokunnan mietinnön eduskunnassa esitellyt valiokunnan puheenjohtaja.

Suomi on suurimmalta osin soveltanut sopimusta ja pöytäkirjaa jo vuodesta 1997 Naton rauhankumppanimaana, mutta Naton jäsenyyden takia sopimukset pitää hyväksyä uudestaan ja niitä sovelletaan nyt alkaviin yhteistyön muotoihin.

Tällainen on Sofa

Mistä sopimuksissa siis tarkalleen on kysymys?

Naton Sofa-sopimuksen (Status of Forces Agreement) ydin on siinä, miten sovitetaan yhteen eri maiden lainsäädäntöjä silloin, kun yhden Nato-maan joukot ovat toisen alueella.

Lähtökohtana sopimuksessa on se, että ensisijaisesti tuomiovalta kuuluu sen maan viranomaisille, jonka alueella toimitaan, ja Nato-joukkojen on kunnioitettava sen maan lainsäädäntöä, jossa he ovat.