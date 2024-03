Suomalainen miinanraivausalus lähtee Nato-operaatiossa odotettua pidemmälle – ulkoasiainvaliokunnassa yllätyttiin

– Jos me emme olisi saaneet sitä soittoa otettua vastaan ja vielä lykättyä omaa kokoustamme saadaksemme lisäkuulemisia aikaiseksi, olisimme hyväksyneet selonteon toisessa muodossa. Se olisi ollut aika hankala tilanne hallitukselle. Kuinka operoida, jos osaston toiminta-alue olisikin ulottunut kauemmas ja suomalaisalus olisi jäänyt tänne Itämerelle? hän sanoi.

Kiljunen korosti, ettei eduskunta osallistu käytännön operatiivisen toiminnan yksityiskohtien päättämiseen, mutta tiedonkulku hallituksen ja eduskunnan välillä on näissä asioissa hyvin tärkeää. Hän kiitti paikalla ollutta ulkoministeri Elina Valtosta (kok.) siitä, että tämä on pitänyt ulkoasiainvaliokuntaa hyvin tietoisena merkittävien asioiden valmistelusta, jota hallitus on tehnyt.