Linnan juhlissa erityinen kunnianosoitus Vesa-Matti Loirille

Itsenäisyyspäivän vastaanoton vierasmäärä on tänä vuonna noin kolmanneksen pienempi aiempiin vuosiin verrattuna. Paikalle on tasavallan presidentin kanslian aikaisemmin tässä kuussa julkaiseman tiedotteen mukaan kutsuttu 1 300 henkilöä, joista osa on vuonna 2021 itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsun saaneita vieraita.